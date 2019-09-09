Yaşar Okuyan ile MHP Genel Başkan Yardımcısı arasında 'kaset' tartışması

Yaşar Okuyan ile MHP Genel Başkan Yardımcısı arasında 'kaset' tartışması

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Kasetin var mı?" diye sormasının ardından siyasetçiler arasında tartışma başladı.

09.09.2019 18:45
Yaşar Okuyan ile MHP Genel Başkan Yardımcısı arasında 'kaset' tartışması

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Kasetin var mı?" diye sormasının ardından siyasetçiler arasında tartışma başladı.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Okuyan'a "Müptezel Yaşar" şeklinde hitap ederek 'ağır' ithamlarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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