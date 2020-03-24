Yaşar İpek, Seren Serengil'i darp etti mi? İşte mahkemenin kararı
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Seren Serengil, Yaşar İpek, Magazin

Yaşar İpek, Seren Serengil'i darp etti mi? İşte mahkemenin kararı

Seren Serengil, boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek'in kendisini darp ettiğini öne sürmüştü. Yaşar İpek'in yüzüne havluyla vurduğunu ve itekleyerek yaralanmasına neden olduğunu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Dava görüldü ve mahkeme kararını verdi

24.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:01
Yaşar İpek, Seren Serengil'i darp etti mi? İşte mahkemenin kararı

Seren Serengil, kendisini darp ettiğini iddia ederek boşanma aşamasında olduğu eşini savcılığa şikayet etti. Takipsizlik kararı veren savcılık, gerekçesinde Serengil'in hastaneden aldığı raporda "Vücudunda darp izi bulunmadığı" ifadesinin yer aldığını belirtti.& ;

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, kararda ünlü oyuncunun şikayet dosyasında sunduğu olay anına ilişkin video kaydı da incelendi.



İşte mahkemenin kararı:

Video kaydı üzerine yapılan incelemede Yaşar İpek'in tartışma sırasında tehdit ve hakarete konu söylemlerde bulunduğu, fakat darp ettiğine ilişkin herhangi bir görüntüsünün bulunmadığı görülmektedir.& ;

Yaşar İpek de tartışma sırasında Serengil'e hakaret ve tehdide konu söylemlerde bulunduğunu, ancak darp etmediğini beyan etmiştir.& ;

Yaşar İpek'in Seren Serengil'i havlu ile vurmak ve iteklemek suretiyle darp ettiği soyut beyandan başka bir şey değildir. Kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli delil elde edilemediğinden takipsizlik kararı verilmesi gerekmektedir.

Kaynak: Snob Magazin

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