Yaşar Alptekin, Suriyeli çocuklar için bakın ne yaptı!
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Yaşar Alptekin, Suriyeli çocuklar için bakın ne yaptı!

12.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:50
Yaşar Alptekin, Suriyeli çocuklar için bakın ne yaptı!

Oyuncu ve model Yaşar Alptekin, Suriye İdlib'deki çocuklara oyuncak ve hediye dağıttı.

Yaşar Alptekin, Suriye İdlib'deki çocuklara oyuncak ve hediye dağıttı. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO - Yaşar Alptekin, Suriyeli çocuklara yardım etti

 Yardım sonrası konuşan Alptekin, "Mutsuz olmamızın nedeni, sahip olamadıklarımız değil, sadece şükretmesini bilmiyoruz" diyerek takipçilerine yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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