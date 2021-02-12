Yaşar Alptekin, Suriyeli çocuklar için bakın ne yaptı!
12.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:50
Oyuncu ve model Yaşar Alptekin, Suriye İdlib'deki çocuklara oyuncak ve hediye dağıttı.
Yaşar Alptekin, Suriye İdlib'deki çocuklara oyuncak ve hediye dağıttı. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)VİDEO - Yaşar Alptekin, Suriyeli çocuklara yardım etti
Yardım sonrası konuşan Alptekin, "Mutsuz olmamızın nedeni, sahip olamadıklarımız değil, sadece şükretmesini bilmiyoruz" diyerek takipçilerine yardım çağrısında bulundu.
Kaynak: Snob Magazin