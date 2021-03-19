Yaşar Alptekin kimdir? 19 Mart Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli?

19 Mart Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Türk manken, dansçı ve oyuncu olan ve yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını belirlemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? Yaşar Alptekin nereli, mesleği nedir? 19 Mart Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Yaşar Alptekin izle! Yaşar Alptekin hayatı ve biyografisi nedir?

19 Mart Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Türk manken, dansçı ve oyuncu olan Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını belirlemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Yaşar Alptekin nereli, mesleği nedir? 19 Mart Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Yaşar Alptekin izle! Yaşar Alptekin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1962 yılında Şarköy, Tekirdağ'da doğan, Türk manken, dansçı ve oyuncudur.

Yaşar, Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı. Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını belirlemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.

YAŞAR ALPTEKİN EŞİ KİMDİR?

İlk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır. Yaşar Alptekin, 2015 yılı sonuna doğru ikinci evliliğini yapmıştır. Nilgün Altınyay 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi.