Haberler

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut 4+4+4 eğitim sistemini değiştirmek üzere yeni bir model hazırladı. Bakan Yusuf Tekin, hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını ve kararın bu yıl içinde alınabileceğini açıkladı. Yeni modelde liselerin son 4 yılının esnek hale getirilmesi, eğitim süresinin "2+2" veya "3+1" sistemine dönüştürülmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir kamuoyunda tartışılan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, hazırlanan yeni raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacağını belirterek, "İlk Kabine Toplantısı'nda bu konuyla ilgili sunum yapmayı planlıyoruz" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL DEVREYE GİRECEK

Eğitim sisteminde çağın gerekliliklerine uygun değişiklikler yapılabileceğini vurgulayan Bakan Tekin, "Geçtiğimiz yıl 'kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz' anlamında açıklamalar yapmıştık ve süreci sürekli takip ettik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi anlamda da karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir çünkü önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek. Ancak bunun bir de parlamento boyutu olacak, hazırlığımızın yasalaşması gerekecek" dedi.

YENİ MODEL: 2+2 YA DA 3+1

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı alternatif modeller arasında 2+2 ve 3+1 sistemlerinin öne çıktığı öğrenildi. Yeni düzenlemeyle lise eğitiminin son 4 yılının zorunlu olmaktan çıkarılması planlanıyor. Buna göre liselerin ilk iki yılı zorunlu olacak, 11. ve 12. sınıflar ise isteğe bağlı hale getirilecek. Öğrenciler bu süreçte mesleki eğitime, sanata, ya da farklı alanlara yönelme fırsatı bulacak.

PARLAMENTOYA SUNULACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yeni modelin Kabine'de görüşülmesinin ardından parlamentoya sunulacağı, kabul edilmesi halinde ise önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Kulisler yangın yeri: Selahattin Demirtaş, 8 Ekim'de tahliye edilebilir

Tarih netleşti! Ankara kulislerini sarsan Demirtaş iddiası
En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var

En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Ulan eğitimi oyuncak yaptınız yaaaaa. Evlatlarımızı eğitimden soğutuyorsunuz yaaaa. Eğer bu Allah gerçekten delikanlı ise , dürüst ise , zalimlere karşı cezalandırmaya and içmiş ise bunları bir an cezalandırdı beeeeeee. Bari Evlatlarımızın eğitimine dokunmayın. Yoruma olumsuz yazı yazan, çocuk sevgisi olmayan tiplerdir. Onların Allah'ı kim olduğunu iyi biliyorum

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme71
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatan Daş:

Halkı cahilleştirmenin formülünü arayıp duruyorlar yeni seçmenler için. Aile şirketine çevirdikleri ülkeye köle arıyorlar

yanıt26
yanıt8
Haber YorumlarıJY:

ERDOĞAN TAMAM DEDİKTEN SONRA KİM TAKAR PARLAMENTOYU. SANKİ ÜLKEDE DEMOKRASİ, HAK, HUKUK, ADALET BIRAKTINIZ.

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Eğitimin içine ettiniz.Piyasada çalışacak çırak kalmadı sayenizde meslek sahibi olan yetişkin kalmadı.

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

ara eleman için okulun kısalması şart, millet okumaktan meslek edinemiyor, okudum diye de iş begenmiyorlar artık okuma çok vakit alıyor insanın ömrünün 3 de 1 i

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa muh:

İlave olarak üniversitelerin bazıları kapatılmalı.bazılarının kontenjanları azaltılmalı.hangi sektörde ne kadar iş gücüne ihtiyacımız varsa o kadar (%10fazlası) mezun vermemiz lazım .herkes becerisine göre yolunu belirler.böyle olursa "atanamayan 100 bin öğretmen ne olacak"gibi sorunlar da ortadan kalkar.gençlerimizi hayal dünyasında yaşatmamış oluruz.

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Hep kaldırın eğitimi de oyunuz daha çok artsın...

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İğrenç manzara Başkanı şoka uğrattı! 'Annene yedirir misin?' diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı

"Annene yedirir misin?" diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı
Uygunsuz davranan sevgilileri uyardı, motosiklet kaskıyla öldürüldü

Uygunsuz davranan sevgilileri uyardı, kaskla öldürüldü
Haaland varsa sorun yok! Manchester City'den kritik galibiyet

Bu takımı kim durduracak?
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu yapmana ihtiyacım var

Sürpriz görüşmeden ilk detay: Bunu yapmana ihtiyacım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.