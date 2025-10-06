Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir kamuoyunda tartışılan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, hazırlanan yeni raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacağını belirterek, "İlk Kabine Toplantısı'nda bu konuyla ilgili sunum yapmayı planlıyoruz" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL DEVREYE GİRECEK

Eğitim sisteminde çağın gerekliliklerine uygun değişiklikler yapılabileceğini vurgulayan Bakan Tekin, "Geçtiğimiz yıl 'kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz' anlamında açıklamalar yapmıştık ve süreci sürekli takip ettik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi anlamda da karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir çünkü önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek. Ancak bunun bir de parlamento boyutu olacak, hazırlığımızın yasalaşması gerekecek" dedi.

YENİ MODEL: 2+2 YA DA 3+1

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı alternatif modeller arasında 2+2 ve 3+1 sistemlerinin öne çıktığı öğrenildi. Yeni düzenlemeyle lise eğitiminin son 4 yılının zorunlu olmaktan çıkarılması planlanıyor. Buna göre liselerin ilk iki yılı zorunlu olacak, 11. ve 12. sınıflar ise isteğe bağlı hale getirilecek. Öğrenciler bu süreçte mesleki eğitime, sanata, ya da farklı alanlara yönelme fırsatı bulacak.

PARLAMENTOYA SUNULACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yeni modelin Kabine'de görüşülmesinin ardından parlamentoya sunulacağı, kabul edilmesi halinde ise önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirildi.