Tadilat yaptığı baca üzerine çöken işçi hayatını kaybetti

Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Külah köyünde meydana gelen olayda, bir evde tadilat yapan inşaat işçisi Ayhan Karaduman'ın üzerine baca yıkıldı. Karaduman, moloz yığınlarının altında kaldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Ayhan Karaduman'ı gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Karaduman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayhan Karaduman'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, konuyla ilgili soruşturma başlattı.