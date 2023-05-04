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Tadilat yaptığı baca üzerine çöken işçi hayatını kaybetti

Tadilat yaptığı baca üzerine çöken işçi hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tadilat çalışması yaptığı baca üzerine çöken 44 yaşındaki Ayhan Karaduman, hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Külah köyünde meydana gelen olayda, bir evde tadilat yapan inşaat işçisi Ayhan Karaduman'ın üzerine baca yıkıldı. Karaduman, moloz yığınlarının altında kaldı.

Tadilat yaptığı baca üzerine çöken işçi hayatını kaybetti

OTOPSİ YAPILACAK

Ayhan Karaduman'ı gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Karaduman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayhan Karaduman'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Tadilat yaptığı baca üzerine çöken işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Yaşam

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