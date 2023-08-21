Zonguldak'ta seyyar simitçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyyar simitçilik yaparken fenalaşan ve hastanede hayatını kaybeden Cemil Üzümcü son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyyar simitçilik yaparken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cemil Üzümcü son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında ilçeye bağlı Filyos beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar simitçilik yaparak geçimini sağlayan Cemil Üzümcü aniden yere düştü. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk yaptıkları müdahale sonrası 79 yaşındaki Cemil Üzümcü'yü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen simitçi Cemil Üzümcü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Üzümcü otopsi sonrası Saltukova beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Saltukova Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç'in yanı sıra Filyos beldesinden Üzümcü ailesinin yakınları, sevenleri katıldı. Sevilen simitçi göz yaşları arasında aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK