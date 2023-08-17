Yurt geneli sıcak havalardan bunalırken, Zonguldak'ta sabah ve akşam farklı havanın yaşanması vatandaşları şaşkına çevirdi. Sis ve nemin yüksek olduğu şehirde vatandaşlar havanın neden bu şekilde olduğuna anlam veremiyor.

Zonguldak'ta şaşırtan hava: Gündüzleri kavurucu sıcak, akşamları sisli ve nemli

ZONGULDAK - Yurt geneli sıcak havalardan bunalırken, Zonguldak'ta sabah ve akşam farklı havanın yaşanması vatandaşları şaşkına çevirdi.

Sis ve nemin yüksek olduğu şehirde vatandaşlar havanın neden bu şekilde olduğuna anlam veremiyor. Dün 20 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı bugün yoğun sise rağmen 28 derecelere kadar yükseldi.

İsmail Avcı, "Bahsettiğiniz gibi gerçekten öyle bir durum var. Nemde var aşırı. Bir yandan da diğer illeri görünce şükredesimiz geliyor. Televizyonda bazen uzmanları dinliyoruz. Küresel ısınmayla da alakası olabilir. İklim değişiklikleri son zamanlarda baya konuşulur hale geldi. Garip bir hava var" dedi.