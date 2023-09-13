Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi göçük altında

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaşanan göçük sonucu maden ocağına giderek bilgi aldı. İçeride bulunan işçilerden 4'ü etkilendi, 1 işçi sağlıklı şekilde kurtarıldı, 2 işçi ise ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Şu anda 1 işçi hala göçük altında ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: 1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da göçüğün yaşandığı maden ocağına gitti. Ekiplerden bilgiler alan Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, "İçeride mesaide 280 kişi vardı, işçilerden 4'ü etkilendi. 1 işçimizi sağlıklı şekilde çıkarabildik, 2 işçimiz ise ağır yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye götürüldü. Şu anda 1 işçi göçük altındı. 75 kişilik TTK Tahlisiye ekibi müdahaleye başladı. Çalışmalar sürüyor" dedi.