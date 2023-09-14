Zonguldak'ta maden göçüğünde 5 işçi taburcu edildi

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 6 işçiden 5'i, tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.

Dün TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında yerin eksi 450 kodunda meydana gelen göçükte 7 işçi kaldı. İşçilerden 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybederken, kazada Coşkun Atalay (41), Rıfat Öztürk (49), Ergün Üstün (44), Ersin Aydın (39), Sercan Hasan (31) ve Talha Yılmaz (23) yaralandı. Talha Yılmaz Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralı madenciler ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı işçilerden dün 3'ü, bugün de 2'si olmak üzere 5 işçi taburcu edildi. Yaralı işçilerden Rıfat Öztürk'ün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım, bugün Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde toprağa verilecek. - ZONGULDAK