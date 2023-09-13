Zonguldak'ta maden göçüğü: Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hızla hastanelere sevk edilirken, işçi yakınları da olay yerine ve hastanelere akın etti.

Göçükten çıkartılan yaralılar hastanelere kaldırıldı

İşçi yakınları, ocağa ve hastaneye koştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten kurtarılan 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Göçük haberini alan işçi yakınları ise hastanelere ve maden ocağına koştu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla süratle hastanelere kaldırıldı. Göçükten yaralı olarak kurtulan Ergün Üstün, getirildiği Ereğli Devlet Hastanesinde yaptığı açıklamada, "İçerde 5-6 arkadaşımız kaldı. Arkadaşlarımız müdahale ediyor" dedi. Hakkı Erdoğan ise, olayın bir anda olduğunu, arkadaşlarının göçük altında kaldığını ifade ederek, "Üçünün kurtardık, birini kaybettik" diye konuştu.

Öte yandan, bölgedeki çalışanların yakınları, göçük haberinin alınmasının ardından madene akın etti. Sağ kurtulanlar yakınlarına sarılırken uzun süre gözyaşı döktüler. Yaralı yakınları ise hastanelere koştu. Hastanede de zaman zaman duygusal anlar yaşandı.