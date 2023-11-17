Zonguldak'ta köy inen ayılar kameralara yansıdı

Köylere inen ayılar tedirgin ediyor

ZONGULDAK- Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Başlarkadı bölgesinde, aç kalan ayılar köylere inerek vatandaşları tedirgin ediyor.

Köylüler, özellikle meyve ağaçlarının ve tarım ürünlerinin ayılar tarafından zarar görmesi nedeniyle endişe içinde olduklarını ifade etti. Ayıların yerleşim yerlerine yakın yerlerde dolaşması, vatandaşlar arasında tedirginliğe sebep oluyor. Başlarkadı Muhtarı Hasan Ermağan, "Son zamanlarda ayı olayları artıyor. Bir mahallemize indiler ve güvenlik kameralarına yakalandılar. Artan olaylardan sonra her akşam köyün etrafında tur atıyorum. Bir anda ayı sürüsü karşıma çıktı. vatandaşlar tedirgin oluyor, korkudan mantar toplamaya bile gidemiyorlar" dedi.