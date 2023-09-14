Zonguldak'ta Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otlatmak için meraya bırakılan 5 büyükbaş hayvanın geri dönmemesi üzerine jandarmadan yardım istendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Zonguldak'ta otlatmak için sahibinin meraya bıraktığı hayvanlar geri dönmeyince jandarmadan yardım istendi. Ekiplerin bulduğu 5 büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Esenyurt köyünde ikamet eden A.K., 5 büyükbaş hayvanını otlatmak üzere sabah saatlerinde meraya bıraktığını ancak akşam saatlerinde hayvanlarının geri dönmediği ihbarında bulundu. Tüm aramalarına rağmen hayvanlarını bulamadığını ifade eden A.K., jandarma ekiplerinden yardım istedi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kayıp büyükbaş hayvanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan aramalar sonucunda kayıp 5 adet büyükbaş hayvan ormanlık alanı yakınındaki yol kenarında bulunarak sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK