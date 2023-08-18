Zonguldak'ta iş kamyonunun lastikleri alev aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi yolunda seyir halindeki iş kamyonunun lastikleri alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi yolunda seyir halindeki iş kamyonun lastikleri alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay, Nebioğlu- Bartın Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.D. hakimiyetindeki iş kamyonu seyir halindeyken arka lastiklerinden aniden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek alevleri kontrol altına aldı. Söndürülen yangın soğutma işlemiyle kontrol altına alındı.

Sürücü B.D. yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ZONGULDAK