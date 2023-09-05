Zonguldak'ta bir ekmek fırınının bacasında yangın çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan bir ekmek fırınının bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası işletme sahibine baca temizliği konusunda uyarı yapıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir ekmek fırınının bacasında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınının bacasından çıkan alevleri ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Alaplı Belediyesine bağlı itfaiye, ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile bacada çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede edilerek söndürülen yangında, baca temizliği yapılması yönünde işletme sahibine uyarıda bulunuldu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - ZONGULDAK