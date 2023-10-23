Zonguldak'ta Baba ve Kızı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Kazada baba olay yerinde, kızı ise hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde baba ve 5 yaşındaki kızı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Kdz. Ereğli ilçesi Güllük Köyü'nde yaşandı. İddialara göre Kazım Özsoy (47), 14 DS 015 plakalı aracıyla akaryakıt aldıktan sonra dönüş yolunda kaza yaptı.

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan baba Kazım Özsoy olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini araçta yaralı olarak bulunan 5 yaşındaki kızı Nazife Özsoy'a ilk müdahaleyi yaptı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken baba ve kızı öğlen namazını müteakiben köyünde toprağa verilecek. - ZONGULDAK