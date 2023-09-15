Zonguldak'ın Devrek ilçesinde emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde uzun yıllar öğretmenlik yapan ve daha sonra emekli olan Erhan Divitçioglu (72) son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Devrek Merkez Yeni Cami'de kılınan cuma namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası olan Divitçioglu aynı zamanda Devrekli iş insanı Celal Ulupınar'in de kayınpederiydi.