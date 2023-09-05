Zonguldak İl Emniyet Müdürü gazetecileri kabul etti

Zonguldak'ta göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, gazetecileri makamında kabul etti.

Zonguldak'ta ulusal ve yerel yayın yapan gazeteciler Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Zonguldak'a atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'i makamında ziyaret etti.

Müdür Sinan Ergen'e çiçek takdim eden gazeteciler yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. 12 yıl önce Zonguldak'ı ziyaret ettiğini ve devlete hizmet etmeye devam edeceğini belirten Ergen, Zonguldak'a hizmet vereceğini ifade etti. Ergen, "Sağlığımız sıhhatimiz elverdiği müddetçe devletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK