Zonguldak Ereğli'de Maden Göçüğünde Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

Zonguldak Ereğli'de Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Armutçuk Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Ramazan Yıldırım, toprağa verildi. Cenaze töreni öncesi Yıldırım'ın eşi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan'a 'Var mı ihmal, ona bir bakın' dedi.

Zonguldak Ereğli'de Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Armutçuk Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Ramazan Yıldırım, toprağa verildi. Cenaze töreni öncesi Yıldırım'ın eşi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan'a "Var mı ihmal, ona bir bakın" dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Armutçuk Maden Ocağı'nda dün meydana gelen göçükte 1 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Bugün göçükte yaşamını kaybeden 45 yaşındaki 3 çocuk babası işçi Ramazan Yıldırım için Ormanlı beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, bölgedeki devlet yetkilileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan, CHP Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğ Ertuğrul da katıldı.

Tören öncesi Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Yıldırım'ın akrabalarına taziyede bulundu. Yıldırım'ın eşi, Tancan'a "Var mı ihmal, ona bir bakın. Benim evimin direği gitti. Yavrularım yetim kaldı" dedi.

Törenin ardından Yıldırım, mezarlıkta madenciler tarafından toprağa verildi.

Zonguldak Ereğli'de Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Armutçuk Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Ramazan Yıldırım, toprağa verildi. Cenaze töreni öncesi Yıldırım'ın eşi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan'a "Var mı ihmal, ona bir bakın" dedi.