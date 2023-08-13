Zonguldak Alaplı'da mevsimlik işçilerin çocuklarına eğlenceli etkinlikler

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık bahçelerinde çalışan mevsimlik işçilerin çocukları, uçurtma, gezi ve piknik gibi etkinliklerle eğleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İLO ve Pikolo işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında çocuklara eğitim veriliyor ve günlük etkinlikler düzenleniyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık bahçelerinde çalışan mevsimlik işçilerin çocukları, uçurtma, gezi ve piknik gibi etkinliklerle eğleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Alaplı'ya gelen mevsimlik işçilerin çocukları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) ve Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (Pikolo) işbirliğinde Ferrero Türkiye'nin destekleriyle hazırlanan proje çerçevesinde ilçede misafir ediliyor.

Aileleri bahçede çalışırken her gün sabah saatlerinde çadır ve barınaklardan alınıp okullara getirilen çocuklara, burada öğretmenler tarafından eğitim veriliyor. Uçurtma, gezi ve piknik gibi etkinliklere de katılan çocuklar, günlerini eğlenceli şekilde geçiriyor.

"Projenin asıl amacı, çocuk işçiliğini önlemek"

Pikolo lideri ve öğretmen Ahmet Ziya Doğan, AA muhabirine, 3 yıldır gerçekleştirdikleri proje kapsamında her gün değişik etkinliklerle çocukları misafir ettiklerini kaydetti.

Bugün de ilçe sahilindeki parkta uçurtma şenliği gerçekleştirerek çocukları eğlendirdiklerini anlatan Doğan, "İlçemizin güzelliklerini tanıttık. Projemiz çok güzel gidiyor, zahmetli proje. Çocukların aileleri fındık tarlalarında işlerini yaparken, çocuklarını güvenle bize teslim ediyorlar. Bizler de çocuklara sahip çıkıyoruz ve onlarla çok güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Doğan, 300 civarında kayıtlı öğrenci olduğunu ama buradaki etkinliğe 135 kişinin katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her gün bu çocuklarımızın yeme, içme, barınma ve bütün kırtasiye giyim ihtiyaçlarını karşılıyor ve biz bunları peyderpey dağıtarak onların gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Projenin asıl amacı, çocuk işçiliğini önlemek. Olabildiğince çocukları tarlalardan uzak tutup onlara hak ettiği değeri vermeye çalışıyoruz."