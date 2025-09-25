Zincir markette vatandaşa akılalmaz tuzak: Belediye başkanı fark etti

Pazarlardan sonra zincir marketlerde de fiyat denetimlerine devam eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, son gittiği zincir marketlerden birinde ilginç bir olayla karşılaştı.

ARADAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan denetim sırasında etiketinde 154 TL'den 72 TL'ye düştüğü belirtilen bir ürün için kasada 169 TL'den işlem yapılmak istendiği ortaya çıktı. Durumu fark edip tepki gösteren Bahadır, market görevlisine "Neden böyle yapıyorsunuz vatandaşa?" diye sordu.

GÖREVLİNİN CEVABI PES DEDİRTTİ

Market çalışanı ise "Müşterimiz fark ederse aradaki farkı biz onlara veriyoruz" diyerek kendilerini savundu. Bunun üzerine sinirlenen Başkan Bahadır, "Neden fark edeyim ben?" diyerek, görevlilere "Gereğini yapın" talimatını verdi.