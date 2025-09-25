Haberler

Zincir markette vatandaşa akılalmaz tuzak: Belediye başkanı fark etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Zincir markette vatandaşa akılalmaz tuzak: Belediye başkanı fark etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zincir markette vatandaşa akılalmaz tuzak: Belediye başkanı fark etti
Haber Videosu

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, zincir market denetiminde etiket fiyatı 72 TL görünen ürünün kasada 169 TL'den satılmak istenmesine tepki gösterdi. Görevlinin "Müşteri fark ederse farkı iade ediyoruz" sözlerine sinirlenen Bahadır, "Ben neden fark etmek zorundayım? Gereğini yapın" diyerek zabıta ekiplerine talimat verdi.

Pazarlardan sonra zincir marketlerde de fiyat denetimlerine devam eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, son gittiği zincir marketlerden birinde ilginç bir olayla karşılaştı.

ARADAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan denetim sırasında etiketinde 154 TL'den 72 TL'ye düştüğü belirtilen bir ürün için kasada 169 TL'den işlem yapılmak istendiği ortaya çıktı. Durumu fark edip tepki gösteren Bahadır, market görevlisine "Neden böyle yapıyorsunuz vatandaşa?" diye sordu.

GÖREVLİNİN CEVABI PES DEDİRTTİ

Market çalışanı ise "Müşterimiz fark ederse aradaki farkı biz onlara veriyoruz" diyerek kendilerini savundu. Bunun üzerine sinirlenen Başkan Bahadır, "Neden fark edeyim ben?" diyerek, görevlilere "Gereğini yapın" talimatını verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber Yorumlarızargana:

ben migros ta yaşadım bunu . her markette alırken fiyata bakıuyorum. aldığım ürünleri ortama toplama yaparak kasaya gidiyorum.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Özbolat:

HELAL OLSUN BAŞKANA..

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserefkocabas69:

Allah sonumuzu yetsin Bir de eskiden yoksunluk var diğer diler asıl yoksulluk Simdi var bereket bereket kalktı gitti

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Hep diyorum İnsanlar kıyameti, helak edilmeyi çağırıyorlar

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

sayın belediye başkanını tebrik eder aynı hassasiyeti diğerlerinden beklerim

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe'ye olay sözler

Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe'ye olay sözler
Türkiye'nin iki tekstil devi iflas etti

Türkiye'nin iki tekstil devi iflas etti
ABD'li senatöre kızından 'İsrail' tepkisi: Ruhunu şeytana satmış gibi

Ünlü siyasetçiye kendi kızı bile tepki gösterdi: Ruhunu şeytana satmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.