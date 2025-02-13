Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Zincir marketlerden birinde ekmeklerin dolaba çıplak elle doldurulmasına tepki gösteren vatanda, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.
İstanbul'da bir vatandaş, alışveriş için gittiği zincir marketlerden birinde ekmeklerin çıplak elle ve hijyen kurallarına uyulmadan rafa yerleştirilmesine tepki gösterdi.
"YAZIK, GÜNAH YA"
O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, çalışanı uyardığını ancak yine de kurallara uyulmadığını belirterek, "Bakın, söylediğim halde yapmıyor. Yazık, günah ya! Bu adam direksiyonu, kapı kolunu tutuyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.