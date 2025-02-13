Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

İstanbul'da bir vatandaş, alışveriş için gittiği zincir marketlerden birinde ekmeklerin çıplak elle ve hijyen kurallarına uyulmadan rafa yerleştirilmesine tepki gösterdi.

"YAZIK, GÜNAH YA"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, çalışanı uyardığını ancak yine de kurallara uyulmadığını belirterek, "Bakın, söylediğim halde yapmıyor. Yazık, günah ya! Bu adam direksiyonu, kapı kolunu tutuyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.