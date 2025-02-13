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Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

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Zincir marketlerden birinde ekmeklerin dolaba çıplak elle doldurulmasına tepki gösteren vatanda, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da bir vatandaş, alışveriş için gittiği zincir marketlerden birinde ekmeklerin çıplak elle ve hijyen kurallarına uyulmadan rafa yerleştirilmesine tepki gösterdi.

"YAZIK, GÜNAH YA"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, çalışanı uyardığını ancak yine de kurallara uyulmadığını belirterek, "Bakın, söylediğim halde yapmıyor. Yazık, günah ya! Bu adam direksiyonu, kapı kolunu tutuyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBuğra Er:

İsgüzar dalyaprak

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Haber Yorumlarıseennu:

İnsanlardaki zeka seviyesi bu işte fırından ekmeği çıkarırken ayağı ilemi çıkarıyor fırıncı,hamur yapılan yerleri gördünmü yoksa garip bir reyon görevlisi kızdanmı çıkarmaya çalışıyorsun hıncını,o kadar pislik ve sahtekarlık varken çıplak elle ekmek koymasınamı takıldın.yani diyorsunki ben buzdağının görünen kısmına bakarım.

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Haber YorumlarıArSLaN 1:

Ekmeklerin yapıldığı yer bile denetlenmezken senin bu hassasiyetin tartışılır dayıcım

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