Zile Kalesi'nde Yağışlar Nedeniyle Çökme Yaşandı

Zile Kalesi'nde Yağışlar Nedeniyle Çökme Yaşandı
Anadolu'nun tek dolgu kalesi olan Zile Kalesi, son günlerde artan yağışlar nedeniyle çökme yaşadı. Kültür ve Turizm Müdürü, yapıdaki hasarın hayati tehlike taşıdığını ve acil restorasyon gerektirdiğini belirtti.

ROMA İmparatoru Jül Sezar'ın Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra, senatoya, dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici' (Geldim, gördüm, yendim) sözlerinin yer aldığı mektubu yazdığı Zile Kalesi'nde, son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle çökme yaşandı.

Zile ilçe merkezinde yer alan ve Anadolu'nun tek dolgu kalesi olma özelliğini taşıyan tarihi yapının kuzeydoğu bölümündeki surlarda, son günlerde etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle çökme yaşandı. Zile Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Necmettin Eryılmaz, "Burası her yıl on binlerce turistin gezdiği Roma imparatoru Jül Sezar'ın 'Veni, vidi, vici' sözünü söylediği tarihi Zile Kalesi. Bu son yağan mevsim normalleri dışındaki yağışlardan sonra Zile Kalesi'nin 26 tane burç ve surları var. Zile'nin tam ortasında bulunan bir kale. Çözülmeler başladı ve geçen haftalarda bir kısım yıkıldı. Aşağıda da evler var maalesef evlerin can ve mal kaybı olabilir. Endişeliyiz" diye konuştu.

'HAYATİ TEHLİKE TAŞIYOR'

Eryılmaz, "Gerekli yerlere müracaatları yaptık. Bakanlığımızın ivedilikle burayı programa alıp restorasyonu yapılması gerekiyor. Çünkü aşağı tarafta büyük bir burç var, aşağı yukarı yüksekliği 10 metre. Onda da elim kolum girecek kadar yarıklar var. Surlarda çözülmeler var, hayati tehlike taşıyor. Aynı zamanda da yurt dışından, yurt içinden gelen turlar için de bizim için kötü bir imaj oluyor. Buranın restore edilmesi için gerekli işlemleri başlattık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
