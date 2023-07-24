Zihinsel engelli genç, Demirtaş Barajı'nda boğuldu

BURSA'da arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittiği Demirtaş Barajı'nda, serinlemek için girdiği suda boğulan Hüseyin Tonkaz'ın (21), yüzde 25 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Hüseyin Tonkaz'ın cenaze namazına kendisi gibi engelli olan ikiz kardeşi Hasan Tonkaz ile ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze toprağa verilmek üzere Ordu'ya gönderildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Demirtaş Barajı kıyısına giden Hüseyin Tonkaz, bir süre sonra sıcak havadan bunalarak suya girdi. Tonkaz'ın baraj sularında kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, 1 saatlik çalışmanın ardından 10 metre açıkta ve 3 metre derinlikte Hüseyin Tonkaz'ın cansız bedenine ulaştı. Tonkaz'ın sudan çıkarılan cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsisinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Tonkaz'ın, yüzde 25 engelli olduğu öğrenildi.Tonkaz için Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Taşlı Tarla Ebubekir Camii'nde kılınan cenaze namazına, Tonkaz'ın kendisi gibi engelli olan ikiz kardeşi Hasan Tonkaz ile ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Yoğunoluk köyüne gönderilen Hüseyin Tonkaz'ın cenazesinin, 2 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden babası Tevfik Tonkaz'ın yanına defnedileceği öğrenildi.