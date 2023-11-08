Zeytinburnu'nda 3 katlı bir binanın terasında kısmi çökme meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı ve can kaybı veya yaralanma olmadı.

Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın terası çöktü

Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın terası çöktü: Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın terasında kısmi çökme meydana gelirken tedbir amaçlı boşaltılan binada can kaybı veya yaralanma olmadı.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi, 72/3 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın teras kısmında kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken can kaybı veya yaralanma olmadı. İtfaiye ekipleri, terasın tehlike arz eden bölümlerine müdahale etti. Sokak giriş ve çıkışları geçici olarak kapatıldı. Bina ekipler tarafından mühürlenirken vatandaşlar geçici olarak otellere yerleştirildi.