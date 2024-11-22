Zeytin tarlası çalışanlarının müzik eşliğinde yaptığı defile içinizi ısıtacak

Zeytin tarlasında çalışan işçiler İsmail YK'nın "Bomba Bomba" şarkısı eşliğinde defile yaptı. "Celil 3434" isimli kullanıcının sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı renkli anlar izleyenlerin içini ısıttı.

PLASTİK KASALAR PODYUMLARI OLDU

İşçiler, tarlanın ortasına koydukları iki plastik kasanın üzerinden çeşitli figürler sergileyerek geçti. Kameraya yansıyan renkli görüntülerde bir işçinin kasaların üzerinden takla attığı görüldü.

"ARADIĞIM ORTAM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar tarafından videoya, "Doğal insanlar mutluluk bu olsa gerek", "Böyle insanlarla çalışmak isterdim aradığım ortam", "Alın teriyle çalışan emekçiler, eğlenmek en çok sizin hakkınız" gibi yorumlar yapıldı.