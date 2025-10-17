Yüzde 50'ye varan indirimle mücevherat fırsatı! 16 bin TL'lik takı 6 bin TL'ye maliyetine satışta

16-26 Ekim tarihleri arasında Bakırköy Titanic Otel'de düzenlenen 31. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri İndirim Şöleni, mücevher tutkunlarını eşsiz fırsatlarla buluşturuyor. Etkinlikte, özellikle kırmızı etiketli ürünlerde maliyetine satışlar büyük ilgi görüyor.

"SADECE HAM MADDESİNİN FİYATINI ALIYORUZ"

Barok Kuyumculuk CEO'su Corç Akdoğan, kırmızı etiketli ürünlerin tamamen mağaza stoklarından getirildiğini, defolu ya da ihracat fazlası ürünlerin kesinlikle bulunmadığını belirtti. Tüm ürünlerin orijinal mağaza kalitesinde olduğunu vurgulayan Corç Bey, "Kırmızı etiketli ürünlerde yalnızca altın ve pırlanta ham maddesinin fiyatını alıyoruz. Yani misafirlerimiz ürünleri maliyetine satın alma fırsatı yakalıyor" dedi.

"16 BİN TL'LİK KOLYE 6 BİN 800 TL'YE SATIŞTA"

Pırlanta ürünlerde ise özel kampanyalar dikkat çeken Corç Akdoğan, "Örneğin, piyasa değeri 28 bin TL olan bir kolye 10 bin TL'ye, 16 bin TL değerindeki bir başka kolye ise 6 bin 800 TL'ye satışa sunuluyor. Ayrıca elmas, üçlü setler, düğün setleri ve tek taş yüzüklerde yüzde 70'e varan indirimler etkinlik boyunca devam edecek" dedi.

Her biri sınırlı sayıda olan bu özel tasarımlar, 26 Ekim'e kadar Bakırköy Titanic Otel'de ziyaretçilerini bekliyor. Işıltılı takılar, cazip fiyatlar ve benzersiz fırsatlarla dolu bu şölen, mücevher severler için kaçırılmayacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor.