Yüreğir Belediyesi Yavuzlar Mahallesi'nde Akşam Çayı Buluşması düzenledi

Yüreğir Belediyesi, Yavuzlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Akşam Çayı Buluşması etkinliğine mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi oldu. Başkan Kocaispir, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve çocuklara eğlenceli aktiviteler sunuldu.

Yüreğir Belediyesi akşam çayı buluşmaları Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ Konutları'nda devam etti. Şölen tadındaki etkinliğe mahalle sakinleri yoğun katılım gösterdi.

Yüreğir Belediyesi'nin mahalle mahalle gerçekleştirdiği 'Akşam Çayı Buluşmaları' Yavuzlar Mahallesi ile devam etti. Aksantaş TOKİ Konutları'nda gerçekleştirilen etkinliğe mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun oldu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Hepiniz hoş geldiniz, çoluk çocuk maşallah herkes burada. Ayağınıza sağlık. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Burada sizlerle daha yakından tanışma fırsatı buluyoruz, sıkıntılarınızı dinliyoruz, çözüm üretiyoruz. Bizleri muhabbetle karşılayan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mahallede ve ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Kocaispir, daha sonra mahalle sakinlerini tek tek dinledi. Talep ve önerileri can kulağıyla dinleyen Başkan Kocaispir, programda hazır bulunan birim müdürlerine talepler sonrasında talimat verdi.

Şölen havasındaki etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Aileleri ile birlikte parka gelen çocuklar yüz boyama etkinliği ve balon şovlarla doyasıya eğlendi. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Mahalle sakinlerinin Başkan Kocaispir ile sohbeti hava kararana dek sürdü. - ADANA