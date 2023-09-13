Yüksekova'da misafirperverlik örneği

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine gezmeye gelen 2'si Güney Koreli, 1'i Azerbaycanlı 3 üniversiteli kız, ilçe merkezinde yaşayan Vekalet Önal (45) ve ailesine misafir oldu. İlçede 2 gün kalan, Yüksekova'nın yöresel kıyafetlerini giyip, fotoğraf çeken öğrenciler, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine gezmeye gelen 2'si Güney Koreli, 1'i Azerbaycanlı 3 üniversiteli kız, ilçe merkezinde yaşayan Vekalet Önal (45) ve ailesine misafir oldu. İlçede 2 gün kalan, Yüksekova'nın yöresel kıyafetlerini giyip, fotoğraf çeken öğrenciler, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Güney Kore'den İstanbul'a buradan da uçakla Van'a gelen üniversite öğrencileri Güney Koreli Sowon Park (18) ve Jein Kim (22), Van'da da kendileri gibi seyahat eden Azerbaycanlı üniversite öğrencisi Elmira Rehimova (19) ile tanıştı. 3 arkadaş, bir süre Van'da kaldıktan sonra görmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitti. Kız öğrenciler, oturdukları bir parkta, yöresel kıyafet dikip satan Vekalet Önal ile tanıştı. Eşi hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Önal'ın daveti üzerine kızlar evinde misafir oldu. Güney Koreli ve Azerbaycanlı öğrenciler, burada yöresel kıyafetler giyip, kendilerine ikram edilen yemeklerden yedi. Öğrencilerle tanışmaktan memnun olduğunu belirten 17 ve 23 yaşında iki çocuğu olan Vekalet Önal, "Akşam saatlerinde tanıştık. Nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Ben de onları evime davet ettim. Yöresel kıyafetlerimizi ve yemeklerimizi çok beğendiler. Bol bol fotoğraf çektirdiler. Çok az Türkçe biliyorlar. Birbirimizi anlamaya çalıştık. Misafirlerimizi rahat ettirmek için elimizden geleni yaptık" dedi. Vekalet Önal'ın yeğenleri de Güney Koreli ve Azerbaycanlı öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

'GÖSTERİLEN İLGİDEN ÇOK MEMNUN KALDIK'

Öğrenciler, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Türkiye'ye gezmeye geldiklerini, Yüksekova'yı çok beğendiklerini belirten Azerbaycanlı Bakü Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi, Elmira Rehimova, "Güney Koreli arkadaşlarımla tanıştıktan sonra Van'dan Yüksekova'ya geldik. Gösterilen ilgiden çok memnun kaldık. Bizleri evinde misafir eden Vekalet ablamıza da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.