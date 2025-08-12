Yüksekova'da 10 Köpek, 5 Kedi ve 3 Tilki Zehirlenerek Öldürüldü

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen olayda, birçok sokak hayvanının zehirlenerek öldüğü belirtilirken, veteriner hekim Ercan Tekin duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 10 köpek, 5 kedi ve 3 tilki ölüsü bulundu. Veteriner Hekim Ercan Tekin, hayvanların zehirlenerek öldüğünü belirterek, "Zehirleme sebebini bilmiyorum. İlaç mı verildi, yiyeceklerine bir şey mi katıldı bilemiyoruz. Daha da kötüsü bu işi bu şekilde eğer bir kişi yaptıysa, bu gıdaya farkında olmadan bir çocuk da ulaşabilirdi" dedi.

Bulgurlu Mahallesi'nde farklı noktalardaki boş alanlarda mahalleli tarafından 10 köpek, 5 kedi ve 3 tilki ölüsü bulundu. Mahallelinin belediye yetkililerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, ölü hayvanları bölgeden alarak olaya ilişkin inceleme başlattı. Mahalleli olaya tepki gösterirken, ilçe merkezinde veteriner hekim olarak görev yapan Ercan Tekin, hayvanların zehirlenerek öldüklerini söyledi. Yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu kaydeden Tekin, "İlçedeki hayvanların barınabileceği bir yaşam alanı var. İstenmeyen olayların yaşanmaması için de yetkililerle veya bizlerle bilgi verebilirler. İnsanların bu şekilde sorumsuzca hareket etmeleri ve canice hayvanlara zarar vermesi hoş bir durum değil. Keşke bunu yaşamasaydık. Zehirleme sebebini bilmiyorum. İlaç mı verildi, yiyeceklerine bir şey mi katıldı? Bilemiyoruz. Daha da kötüsü, bu işi bu şekilde eğer bir kişi yaptıysa, bu gıdaya farkında olmadan bir çocuk da ulaşabilirdi. Onu da kurtaramayacaktık. Buradan çağrıda bulunuyorum. Kimse kendi kafasına göre sokak hayvanlarına müdahale etmesin. Aksi bir durumla karşılaşınca belediyenin veteriner birimi var, onları arayıp durumu bildirsinler istiyoruz" dedi.

Mahalledeki olayın ardından annesi ölen bir yavru kedi de ortada kaldı. Yavru kediyi mahallede yaşayan 3'üncü sınıf öğrencisi Alya Kaya (8) sahiplendi. Henüz 1 haftalık olduğu için enjektörle beslediği yavru kedi ile bundan sonra birlikte yaşayacağını belirten Alya, "Onu çok sevdim. Annesi öldüğü için de çok üzüldüm" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
