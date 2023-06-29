Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı Bayram Tatilinde Piknikçileri Ağırlıyor

Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinde piknik yaparak dinlenmek isteyen vatandaşları ağırlıyor. Bayramın ilk günü kurbanlarını kesen vatandaşlar ikinci günde, kurban etiyle mangal, semaverde çay yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Ailesi ve misafirleriyle piknik yapan Necip Cansever, bayram için Ankara'dan gelen akrabalarıyla parkta vakit geçirdiklerini söyledi. Kurbanlarını kestiklerini ifade eden Cansever, 'Bugün Çamlık'ta mangalımızı yapıyoruz. Keyifli bir gün geçirip evimize gideceğiz.' dedi. Ankara'dan gelen Göçer Gürleyik de Çamlığın güzel manzarası olduğunu, dün kurban kestiklerini bugün de piknik yapıp eğlendiklerini belirtti. Yaşar Demirbaş da İstanbul'dan memleketi Yozgat'a geldiğini, Çamlık Milli Parkı'nda piknik yaptıklarını söyledi.