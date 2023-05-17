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Yozgat'ta şiddetli rüzgar, iş yerlerinin çatısını uçurdu

Yaşam Haberleri

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şiddetli rüzgar, sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılırken park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Yozgat'ta şiddetli rüzgar, iş yerlerinin çatısını uçurdu

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şiddetli rüzgar, sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılırken park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, Sorgun'da hayatı olumsuz etkiledi. Bölgenin en büyük sanayi sitesi olan Sorgun Sanayi Sitesinde, şiddetli rüzgar 5 iş yerinin çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılırken park halindeki bir araçta ise maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rukiye Yılmaz - Yaşam

Yozgat Yaşam Haberler

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