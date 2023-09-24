Yozgat'ta Ambulans Yangını

Yozgat'ta seyir halindeki ambulans, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yakıt ikmali için kent merkezine giden B.B. idaresindeki 66 DC 917 plakalı ambulansın Kuyumcu köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı. Alevleri gören sürücü ve sağlık görevlileri yangına ilk müdahaleyi ederken yoldan geçen vatandaşların da yardımıyla yangın söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Motor kısmında hasar oluşan ambulans kullanılamaz hale geldi. - YOZGAT