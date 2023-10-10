Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde yol ve kanalizasyon çalışmaları hızla ilerliyor. Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığını ve kilit parke yol çalışmalarının başladığını belirtti.

Yozgat'ın Eymir beldesinde yol ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde yol ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, AA muhabirine, beldeye bağlı Akocak Mahallesi'nde başlayan kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığını, kilit parke yol çalışmalarının da başladığını belirtti.

Mahallenin daha önce kanalizasyon sorunu bulunduğunu ifade eden Mertoğlu,"Yaklaşık 1000 metre kanalizasyon şebekesini tamamladık. Şimdi kilit parke yol çalışmalarına başladık. Kış gelmeden 7 bin metrekare kilit parke yol yapacağız. Köy konağının çatısını da onardık." dedi.

Mertoğlu, Eymir merkezde dere yataklarının ıslah edildiğini, Musubaba Mahallesin'de de kanalizasyon sorununun kalmadığını aktardı.