Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Mersin'de yaşayan Yörük bir genç kız, köyünde Türk bayrağının yarıya indirildiğini fark edince çektiği görüntülerle tepki gösterdi. Bayrağın yırtık ve yere sabitlendiğini gören genç kız, gözyaşlarını tutamadı.

"ŞEREFLİ TÜRK BAYRAĞI YERDE OLAMAZ"

Köyündeki Türk bayrağının gönderden indirilip sabitlendiğini fark eden genç kız, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bayrağın yıpranmış ve yırtılmış olduğunu gören genç, paylaştığı videoda "Çok üzücü bir durum... Bayrağımıza çarşaf muamelesi yapılmasını istemiyoruz. Neden kimse müdahale etmiyor? Bu videonun yetkili birimlere ulaşmasını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Duygusal anlar yaşayan genç kızın, yırtılmış bayrağı yeniden göndere çekmeye çalışırken ağladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Genç kızın paylaşımı kısa sürede binlerce kez izlendi. Kullanıcılar, "Bayrak kutsaldır, yere düşmez", "Duyarlılığın hepimize örnek olsun" şeklinde yorumlarla destek mesajları gönderdi.