Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?
Mersin'de yaşayan Yörük bir genç kız, köyündeki Türk bayrağının yarıya indirilip yırtık halde asıldığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. "Bayrağımıza çarşaf muamelesi yapılmasın" diyerek tepkisini dile getiren genç kızın videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mersin'de yaşayan Yörük bir genç kız, köyünde Türk bayrağının yarıya indirildiğini fark edince çektiği görüntülerle tepki gösterdi. Bayrağın yırtık ve yere sabitlendiğini gören genç kız, gözyaşlarını tutamadı.

"ŞEREFLİ TÜRK BAYRAĞI YERDE OLAMAZ"

Köyündeki Türk bayrağının gönderden indirilip sabitlendiğini fark eden genç kız, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bayrağın yıpranmış ve yırtılmış olduğunu gören genç, paylaştığı videoda "Çok üzücü bir durum... Bayrağımıza çarşaf muamelesi yapılmasını istemiyoruz. Neden kimse müdahale etmiyor? Bu videonun yetkili birimlere ulaşmasını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Duygusal anlar yaşayan genç kızın, yırtılmış bayrağı yeniden göndere çekmeye çalışırken ağladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Genç kızın paylaşımı kısa sürede binlerce kez izlendi. Kullanıcılar, "Bayrak kutsaldır, yere düşmez", "Duyarlılığın hepimize örnek olsun" şeklinde yorumlarla destek mesajları gönderdi.

Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Reklam kokan hareketler tamam ünlü oldun sıradakiiii

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCENGİZ B.:

hasss....t ordan dokundu galiba...

yanıt23
yanıt17
Haber YorumlarıBozkurt:

Aynen reklam kokan hareketler bunlar bir bayrak o kadar pahalı değil alıp assaydı ya çokmu zor

yanıt15
yanıt8
Haber YorumlarıMuhammed Sa:

Oyle malesef alirsin yerine duzgunu koyarsin ruzgarda yirtiliyor surekli nedeni basit planlama yapilir ona gore duzenli degisir koy yeri olur bunlar biktik bu bayrak sevgisini kullanip haber yapan sayfalarin bu islerinden

yanıt5
yanıt4
Haber YorumlarıÖmer:

bayrak bahane reklam şahane

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Sa:

Biktik bu bayrak sevgisi haberlerinden menfaat kasmadan herkes seviyor bayragini haberleri degistirin artik insanlarin bayrak sevgisiyle oynamayin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
