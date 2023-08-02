Denizli'de yonca hasadı yapan çiftçi Özer Çetinkaya'ya, yıllardır olduğu gibi bu yılda yine tilki ve leylekler eşlik etti. Çalışan iş makinesine rağmen yonca hasadı yapılan araziden ayrılmayan tilki ve leylekler, başta fare olmak üzere avladıkları canlılarla karınlarını doyurdu.

Yonca hasadına eşlik eten tilki ve leylekler böyle yem aradı

DENİZLİ Denizli'de yonca hasadı yapan çiftçi Özer Çetinkaya'ya, yıllardır olduğu gibi bu yılda yine tilki ve leylekler eşlik etti. Çalışan iş makinesine rağmen yonca hasadı yapılan araziden ayrılmayan tilki ve leylekler, başta fare olmak üzere avladıkları canlılarla karınlarını doyurdu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde ikamet eden çiftçi Özer Çetinkaya, tarlasında bu yıl ikinci yonca hasadını yaptı. Yıllardır hasat sırasında tarlayı kendisine ev edinen leylekler, geleneklerini sürdürerek yine hasat sırasında tarlada çiftçi Özer Çetinkaya'ya eşlik etti. Çetinkaya'nın yaptığı ikinci yonca hasadına bu kez bir tilkinin de katılması renkli görüntüler oluşturdu. Traktörün yüksek sesine rağmen tilki ve leylekler bölgeden kaçmazken, çiftçi Çetinkaya, bu ilginç anları cep telefonuyla fotoğraflayıp videoya kaydetti. Çalışan iş makinesine rağmen yonca hasadı yapılan araziden ayrılmayan tilki ve leylekler, başta fare olmak üzere avladıkları canlılarla karınlarını doyurdu.

Yonca hasadı sırasında ortaya çıkan bu manzaraya alıştığını söyleyen çiftçi Özer Çetinkaya, leyleklerin her yıl Mayıs ayının başında sürüler halinde Işıklı Gölü çevresine gelerek Eylül ayı sonuna kadar bölgede yaşadıklarını ve beslendiklerini belirtti. Leyleklerin göç etmeden önce göldeki canlıları avladıklarını ifade eden Çetinkaya, "Her sene olduğu gibi bu sene de yonca hasadı yapıyoruz. Leylekler yine geldi, geçen sene de gelmişlerdi, önceki senelerde de gelmişlerdi. Birinci biçime leylekler yine gelmişti ama bu sefer ikinci biçime tilkiler de gelmeye başladı. Fareleri, börtü ve böcekleri yiyerek karınlarını doyuruyorlar. Bizim için de tarlamız için de iyi oluyor. Zaten bizden kaçmıyorlar, karışmıyorlar. Bizler için de iyi oluyor" ifadelerini kullandı.