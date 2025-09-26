Haberler

Yolda yürürken ayağına göktaşı takıldı, büyük bir servetin sahibi oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yolda yürürken ayağına göktaşı takıldı, büyük bir servetin sahibi oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da bir kişi, yürüyüş sırasında ayağına takılan taş sayesinde büyük bir servetin sahibi oldu. Yapılan incelemelerde, taşın sıradan bir kaya değil, dünyaya ait olmayan nadir bir göktaşı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, göktaşının değerini yaklaşık 6 milyon lira olarak belirledi.

Günlük bir yürüyüş sırasında ayağına sert bir taş takılan kişi, ilk bakışta sıradan görünen bu parçanın parlak yüzeyi ve farklı dokusu nedeniyle dikkatini çekti. Merakına yenik düşerek taşı uzmanlara inceleten kişi, karşısına çıkan sonuçla adeta şaşkına döndü.

Yapılan analizlerde taşın sıradan bir kaya değil, nadir bulunan bir göktaşı olduğu belirlendi. Uzmanlara göre bu göktaşı binlerce yıl önce uzaydan dünyaya düşmüş ve içerdiği yüksek miktardaki değerli metaller sayesinde oldukça kıymetli hale gelmişti.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON LİRA

Nadirliği ve sahip olduğu özel elementler nedeniyle göktaşının piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olarak hesaplandı. Bu rakam, sıradan bir yürüyüş sırasında bulunan taşın sahibini bir anda milyoner yapabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRuth:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 339 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

Görüşme dünyada yankılandı! Yunan gazetesi bakın ne yazdı
Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın

Herkes özür beklerken maçtan sonra yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.