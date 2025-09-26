Yolda yürürken ayağına göktaşı takıldı, büyük bir servetin sahibi oldu

Günlük bir yürüyüş sırasında ayağına sert bir taş takılan kişi, ilk bakışta sıradan görünen bu parçanın parlak yüzeyi ve farklı dokusu nedeniyle dikkatini çekti. Merakına yenik düşerek taşı uzmanlara inceleten kişi, karşısına çıkan sonuçla adeta şaşkına döndü.

Yapılan analizlerde taşın sıradan bir kaya değil, nadir bulunan bir göktaşı olduğu belirlendi. Uzmanlara göre bu göktaşı binlerce yıl önce uzaydan dünyaya düşmüş ve içerdiği yüksek miktardaki değerli metaller sayesinde oldukça kıymetli hale gelmişti.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON LİRA

Nadirliği ve sahip olduğu özel elementler nedeniyle göktaşının piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olarak hesaplandı. Bu rakam, sıradan bir yürüyüş sırasında bulunan taşın sahibini bir anda milyoner yapabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.