Yol çalışması nedeniyle tek şeritten verilen viyadükte iki araç çarpıştı: 5 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde yol bakım çalışması nedeniyle tek şeritten verilen viyadükte hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Havza'da yol bakım çalışmaları nedeniyle tek şerit olarak trafiğin sağlandığı Ankara- Samsun karayolu Boğaziçi Viyadüğü üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara İstikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Alper Korkmaz idaresindeki 19 ACJ 190 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Hasan Özkılıç'ın kullandığı 55 E 2321 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada savrulan araçlar viyadük korkuluklarına çarparak durdu.

Kazada sürücüler Alper Korkmaz ve Hasan Özkılıç ile araçlarda bulunan Orhun Müdderisoğlu (23), Hüseyin Gülaçtı ve Salim İleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, Ankara-Samsun karayolu servis yolundan sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.