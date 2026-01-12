Haberler

Yılkı atları kar altında yiyecek bulmakta zorlanıyor

Yılkı atları kar altında yiyecek bulmakta zorlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da kar kalınlığının yarım metreyi aştığı At Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, Gökhan Bilen'in bahçesine kadar gelerek yiyecek aradı. Bilen, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

BOLU'da kar kalınlığının yarım metreyi aştığı At Yaylas'ında yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, yerleşim yerlerine indi. Gökhan Bilen, evinin bahçesine giren atları besledi.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan kar kalınlığının yarım metreyi aştığı At Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları yerleşim yerlerine indi. Gökhan Bilen, akşam saatlerinde yayla evinin bahçesine kadar gelen atlara yem verdi.

O anları cep telefonuyla görüntüleyen doğa tutkunu Gökhan Bilen, "Hoş geldiniz ya, ya babacım ben sizi geçen gün doyurmadım mı? Yine mi geldiniz?" sözleri gülümsetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Derbinin faturası iki isme kesildi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu