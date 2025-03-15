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Yıldız Tilbe savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere iftar yemeği verdi

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Yıldız Tilbe, ramazan ayında anlamlı bir dayanışmaya imza attı. Tilbe Gazze'de üç farklı noktada 4 bin kişiye iftar yemeği vererek savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere destek oldu.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, ramazan ayının ruhuna uygun anlamlı bir dayanışmaya imza attı. Sanatçı, Gazze'de üç farklı noktada iftar yemeği vererek savaşın gölgesinde oruç tutan 4 bin Gazzeliye destek oldu.

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İftar sofralarına katılan binlerce kişi, bu özel dayanışma için Tilbe'ye teşekkür ederken, sanatçının yardımları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yemeğin dağıtım anlarına ait fotoğraflar ve videolar paylaşılırken, Yıldız Tilbe'nin bu duyarlı hareketi takipçilerinden takdir topladı.

Yıldız Tilbe savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere iftar yemeği verdi

DESTEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Sanatçı, daha önce de sosyal medya paylaşımlarında Filistin halkına destek verdiğini sık sık dile getirmişti. Bu anlamlı iftar organizasyonu, onun sadece sözleriyle değil, eylemleriyle de Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Tilbe'nin bu iyilik hareketi, sosyal medyada hızla yayılarak büyük beğeni toplarken, birçok kişi ünlü sanatçının duyarlılığını öven yorumlar yaptı.

Yıldız Tilbe savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere iftar yemeği verdi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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