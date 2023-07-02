Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Arpaderen köyünde yılanların dansı köylüler ilgiyle izledi. Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüntülendi. Çemişgezek ilçesine bağlı Arpaderen köyü Doruk mezrasında, bir vatandaş iki siyah renkli yılanın dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine vatandaş o anları, cep telefonu ile kaydetti. Köylüler ilgiyle izlediği yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.