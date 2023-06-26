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Yeşilırmak Şenlikleri devam ediyor

Yaşam Haberleri

SAMSUN Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri'nin ikinci gününde DJ Onur Paskap ile Erman Kalanbak ve orkestrası sahneye çıktı. Çarşamba ilçesinde, Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri Elif Buse Doğan'ın görkemli konseri ile başlamıştı. Etkinliklerin devamında Abdullah Paşa Meydanı'nda Dj Onur Paskap ile Erman Kalanbak ve orkestrası, Çarşamba halkıyla buluştu. Gençlerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği konser, geç saatlerde son buldu. Yeşilırmak Şenlikleri 2 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan 'Rahvan At Yarışları' etkinliği ile son bulacak.

Yeşilırmak Şenlikleri devam ediyor

SAMSUN Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri'nin ikinci gününde DJ Onur Paskap ile Erman Kalanbak ve orkestrası sahneye çıktı.

Çarşamba ilçesinde, Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri Elif Buse Doğan'ın görkemli konseri ile başlamıştı. Etkinliklerin devamında Abdullah Paşa Meydanı'nda Dj Onur Paskap ile Erman Kalanbak ve orkestrası, Çarşamba halkıyla buluştu. Gençlerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği konser, geç saatlerde son buldu. Yeşilırmak Şenlikleri 2 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan 'Rahvan At Yarışları' etkinliği ile son bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nuri Oğuzhan Şeker - Yaşam

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