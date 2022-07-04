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'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını kooperatife girerken çıkardı

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Yaşam
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'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını kooperatife girerken çıkardı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu adlı vatandaş, tarladaki işini bitirdikten sonra ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Tarladan geldiği için ayakları çamurlu olan Burukoğlu, yerler kirlenmesin diye kapıda ayakkabılarını çıkararak içeri girdi. Burukoğlu'nun bu hareketi kooperatif çalışanlarını duygulandırdı.

Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Burukoğlu, kooperatif binası kirlenmesin diye ayakkabılarını binanın dışında çıkardı.

'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını kooperatife girerken çıkardı

AYAKKABILARINI SORDULAR

Çorapla içeri giren Burukoğlu'nu gören çalışanlar, ona neden ayakkabısının olmadığını sordu. Burukoğlu, "Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu içeriyi kirletmek istemedim" dedi.

ÇALIŞANLAR DUYGULANDI

Burukoğlu'nun sözleri kooperatif çalışanlarına duygulandırdı.

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Yaşam

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