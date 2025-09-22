Haberler

Yeni gelinin mehir isteği mest etti

İmam nikah sırasında mehir talebini açıklayan genç kadın, duygusal anlar yaşattı. Genellikle yüksek miktarlarda altın ya da para talep edilen mehir yerine, genç kadın eşinden yalnızca 'sevgi, saygı ve 1 gram altın' istedi. Bu durum büyük alkış toplarken, gelin ağlamamak için kendini zor tutmuş.

İmam nikahı sırasında mehir talebini açıklayan genç kadın duygusal anlar yaşattı. "Sevgi, saygı ve 1 gram altın" sözleri sonrası gözyaşlarını tutamayan gelin, salonda alkışlarla destek gördü.

MÜTEVAZI İSTEĞİ MEST ETTİ

İmam nikahı sırasında mehir olarak genellikle yüksek miktarlarda altın ya da para talep edilirken, genç bir kadının tercihi sosyal medyada gündem oldu. Gelin, eşinden yalnızca "sevgi, saygı ve 1 gram altın" istediğini söyledi.

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

Duygusal anların yaşandığı o anlarda davetliler uzun süre alkışlarken, gelinin ağlamamak için kendini zor tutuğu görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce beğeni aldı.

