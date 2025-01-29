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Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

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Düğünden sonra balayına çıkan çift, tatillerinin keyfini çıkarırken damadın annesi telefon açarak beklenmedik bir istekte bulundu. Annenin düğünde takılan altınların bir kısmının damadın dayısına verilmesi gerektiğini söylemesi, çifti şaşkına çevirdi.

Yeni evli bir çift, balayında dinlenirken gelen bir telefonla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Damadın annesi, oğlunu arayarak düğünde takılan altınların dayıya verilmesini istedi. Bu talep karşısında şaşkına dönen gelin, durumu sosyal medyada paylaşınca olay kısa sürede gündem oldu.

"BU TELEFON EVLİLİĞİ BİTİRİR"

Kısa sürede viral olan gönderinin altına "Bu telefon evliliği bitirir", "Nedense her ailede böyle bir dayı, amca mutlaka var", "Şu dayılar amcalar ailelerden uzak dursun ya", "Evlendiğin anda yakınlarına sınır koymayı ve dengeyi sağlamayı başarman gerekir. Yoksa evliliğin kısa sürede dağılır" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAydın DURSUN:

Bu dayılar neden hep çiban başı olur?

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Haber YorumlarıHikmet Tan:

Bu eski kafalı kadınlar hep böyle dayın şöyle dayın böyle hep kardeşim derde evladım diyende yok

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

evliliğinize 3. kişilerin burnunu sokmasına müsade etmeyin. karı kocalar birbirine saygı göstersin, sadık olsun. ammma isterse ana babanız olsun iç işinize karıştırmayın. saygılı olun ana babaya büyüğe ama gençlerin yuvasını karıştıran çok ebeveyn var onlar da lütfen bunu yapmasın. destek olmalı köstek değil. yuvalar yıkılmamalı

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Boyle dayi dusman basina bile gelmesin...

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Haber YorumlarıVedat Selli:

Her aileden yiyen bir tane vardır. Ya DAYI. ya da AMCA.

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Haber YorumlarıKmal e:

dayısına dayadığım bi bekle 1 iki ay kudurdunmu para deyi

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Bu ne cürret ya insanda hâyâ olur çocuk yeni evlenmiş kıza ve çocuğa takılan takıları istemek ne demek terbiyesizlik.

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

kusura bakmayın ama anne evladını düşünmüyor belli direk dayı yı sileceksin

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Dayı yolunda kesin CHP’li içkili ateisttin tekidir

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Dayının hammnngggiimm

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