Yedigöller Milli Parkı'nda Kızılgeyik Fotokapanla Görüntülendi

BOLU'da, doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı'nda bir kızılgeyik, fotokapana yansıdı.

Bolu'da yemyeşil çam ormanlarıyla çevrili, doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çekiyor. 40 bin 125 hektarlık yaban hayatı geliştirme sahasının bulunduğu Yedigöller'de karaca, ayı, kızılgeyik, kurt, yaban domuzu ve tilki gibi hayvanlar koruma altında tutuluyor. Milli Park'ta ormanda ilerleyen kızılgeyik, fotokapanla görüntülendi.