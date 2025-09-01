Yedigöller Milli Parkı'nda Kızılgeyik Fotokapana Yansıdı
Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, doğal güzellikleri ve yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çekiyor. Parkta bir kızılgeyik, fotokapanla görüntülendi.
BOLU'da, doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı'nda bir kızılgeyik, fotokapana yansıdı.
Bolu'da yemyeşil çam ormanlarıyla çevrili, doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çekiyor. 40 bin 125 hektarlık yaban hayatı geliştirme sahasının bulunduğu Yedigöller'de karaca, ayı, kızılgeyik, kurt, yaban domuzu ve tilki gibi hayvanlar koruma altında tutuluyor. Milli Park'ta ormanda ilerleyen kızılgeyik, fotokapanla görüntülendi.
HABER: Mutlu YUCA/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam