Yazıdaki hata yüzünden romantik doğum günü sürprizi hüsrana döndü

Yazıdaki hata yüzünden romantik doğum günü sürprizi hüsrana döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yazıdaki hata yüzünden romantik doğum günü sürprizi hüsrana döndü
Haber Videosu

İstanbul Boğazı'nda eşine doğum günü sürprizi yapmak isteyen bir adamın mesajı, organizasyon firması tarafından metin olduğu gibi kopyalanarak yansıtılınca sürpriz hüsrana dönüştü. Köprüye "O zaman iyi ki doğdun Ayşem, seni çok seviyorum hayatımın anlamı yazalım" ifadesi yansıtıldı.

İstanbul Boğazı'nda romantik bir doğum günü sürprizi ilginç bir hatayla gündem oldu. Eşine unutulmaz bir an yaşatmak isteyen bir adam, köprüye özel bir mesaj yansıtılması için organizasyon firmasına başvurdu. Ancak gönderdiği metin, düzenlenmeden olduğu gibi projeksiyona yansıtılınca sürpriz hüsranla sonuçlandı.

"YAZALIM" İFADESİ DE EKRANA YANSIDI

Adamın firmaya gönderdiği mesajda yer alan talimat cümlesi de aynen projeksiyona yansıtıldı. Boğaz Köprüsü'ne yansıtılan mesajda "O zaman iyi ki doğdun Ayşem, seni çok seviyorum hayatımın anlamı yazalım" ifadeleri yer aldı.

"ADAMIN SÜRPRİZİNİ MAHVETMİŞLER"

Görenleri hem şaşırtan hem de güldüren bu hata sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, "Adamın sürprizini mahvetmişler" ve "Romantiklikten komikliğe hızlı geçiş" gibi esprili yorumlar yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Fenerbahçe'nin büyük umutlatlarla aldığı golcü Amedspor yolcusu

Fenerbahçe'nin golcüsü Amedspor yolcusu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtolgn:

Olgun Kızıltepe bu nasıl haber danga-lak seni. Bırakında kafamıza göre rte haberline yorum yapalım. Niye rte ile ilgili haberleri yorumlara kapatıyorsunuz satılmış vatan ha-inleri sizi. Korkaklar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna'dan Rus tesisine saldırı! Şiddetli patlama kamerada

Putin'i küplere bindiren saldırı! Kritik tesis vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.