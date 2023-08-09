Yaz tatilinde Kur'an kurslarındaki miniklere piknik düzenlendi

Yaz tatilinde Kur'an kurslarında devam eden 4-6 yaş grubu öğrencilere piknik düzenlendi

BARTIN Bartın'da yaz tatilinde Kur'an kurslarında devam eden 4-6 yaş grubu öğrencilere piknik düzenlendi.

Bartın Merkez camilerinde Kur'an-ı Kerim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine devam eden 4-6 yaş grubu çocuklar, eğitimlerinin yanı sıra yaz tatili coşkusu yaşadı. Bartın İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı destekleriyle kaynaşma ve motivasyon piknikleri düzenlendi. Çağlayan mevkiinki yaşam parkında minik kursiyerler; öğretmenleriyle futbol, voleybol, çuval yarışı, ip atlama ve halat çekme gibi oyunları gönüllerince oynadı. Miniklere, hareketli geçen etkinlik sonunda döner ekmek, meyve suyu, karpuz, ve dondurma ikramı yapıldı.

Minik öğrenciler daha sonra öğle namazını kıldıktan sonra