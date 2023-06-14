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Yavru tilki, 2 metre uzunluğundaki zehirli engerek yılanını ağzıyla yakaladı

Yaşam Haberleri

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Altunayva köyünde yavru tilki, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zehirli engerek yılanı ağzıyla yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yavru tilki, 2 metre uzunluğundaki zehirli engerek yılanını ağzıyla yakaladı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Altunayva köyünde yavru tilki, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zehirli engerek yılanı ağzıyla yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Altunyuva köyünde, yavru tilki, vatandaşlar tarafından arazide görüldü. Vatandaşlar, küçük tilkinin zehirli engerek yılanı yakaladığını fark etti. Bir süre tilki ile yılanı takip eden vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Yavru tilki, bir süre sonra ağzındaki yılanla birlikte gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fethi Oruç - Yaşam

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